إقتصاد

هل يدعم صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 10:00
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قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تتطلع لدعم صندوق النقد الدولي لاقتصادها حتى يتسنى لها عبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة الحالية.

وأعرب الوزير المصري، خلال لقاء جمعه مع كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، في القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبي، عن تطلعه لاستمرار دعم الصندوق لمصر بعد الأزمة الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ 40 عاما، التي انعكست على أسعار المواد الأساسية وتوافرها، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم.

وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، استكمالا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي منح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.

واتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذي يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولي، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري، دون أي أعباء على المواطنين المصريين.

( RT) 
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