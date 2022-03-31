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إقتصاد
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
31-03-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إنخفاضه، وبلغ عصر اليوم، 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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