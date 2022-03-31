إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إنخفاضه، وبلغ عصر اليوم، 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.