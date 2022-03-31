دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم، 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان الدولار قد تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.