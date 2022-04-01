بينها 4 دول عربية... إليكم 10 دول في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على العديد من الأمور الاقتصادية في العالم، من بينها أسعار الوقود عالميًًا، حيث ارتفعت أسعار الوقود في العديد من دول العالم.وبالرغم من الارتفاع المقلق إلا أن هناك العديد من الدول التي تمتلك احتياطي كبير من النفط مما جعلها تشهد استقرار كبير في أسعار النفط بغض النظر عن الظروف التي تحدث حول العالم.وبحسب موقع globalpetrolprices المتخصص في أسعار الوقود عالميًا، فان متوسط سعر البنزين حول العالم يبلغ ما يقارب 1.33 دولار للتر الواحد.يُشار إلى أن الدول الغنية تمتلك اسعار اعلى للنفط فيما تملك الدول الفقيرة والتي تنتج النفط اسعار اقل، فيما تعتبر أميركا من الدول التي تملك استثناء حيث انها وبالرغم من التقدم الملحوظ لديها لكن أسعار النفط لديها منخفضة.قائمة الدول التي تمتلك الأسعار الأكثر انخفاضًا للبنزين: