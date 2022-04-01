بينها 4 دول عربية... إليكم 10 دول في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على العديد من الأمور الاقتصادية في العالم، من بينها أسعار الوقود عالميًًا، حيث ارتفعت أسعار الوقود في العديد من دول العالم.
وبالرغم من الارتفاع المقلق إلا أن هناك العديد من الدول التي تمتلك احتياطي كبير من النفط مما جعلها تشهد استقرار كبير في أسعار النفط بغض النظر عن الظروف التي تحدث حول العالم.
وبحسب موقع globalpetrolprices المتخصص في أسعار الوقود عالميًا، فان متوسط سعر البنزين حول العالم يبلغ ما يقارب 1.33 دولار للتر الواحد.
يُشار إلى أن الدول الغنية تمتلك اسعار اعلى للنفط فيما تملك الدول الفقيرة والتي تنتج النفط اسعار اقل، فيما تعتبر أميركا من الدول التي تملك استثناء حيث انها وبالرغم من التقدم الملحوظ لديها لكن أسعار النفط لديها منخفضة.
قائمة الدول التي تمتلك الأسعار الأكثر انخفاضًا للبنزين:
تأتي فنزويلا في المرتبة الأولى حيث تمتلك أرخص الأسعار حول العالم، والسبب امتلاكها أكبر احتياطي للنفط في العالم، ويبلغ سعر اللتر الواحد 0.025 دولار فقط
أما المرتبة الثانية فهي من نصيب دولة عربية وهي ليبيا حيث يبلغ سعر اللتر الواحد فيها 0.032 دولار فقط
فيما تحتل إيران المركز الثالث بين الدول ذات الأسعار الأقل في البنزين ويبلغ سعر اللتر الواحد 0.051 دولار
وتحتل المركز الرابع دولة عربية ايضًا وهي سوريا حيث يبلغ سعر اللتر الواحد فيها ما يقارب الـ 0.316 دولار
وبعد ليبيا وسوريا تحتل الجزائر المركز الخامس لتكون 3 دولة عربية في القائمة ويبلغ سعر اللتر فيها 0.322 دولار
تحتل الكويت المركز السادس في القائمة لتكون رابع دولة عربية في هذه القائمة ويبلغ سعر اللتر 0.345 دولار
فيما تحتل دولة انجولا المركز السابع في القائمة بسعر 0.351 دولار للتر الواحد
أما المركز الثامن فهو من نصيب نيجيريا ويبلغ سعر اللتر الواحد فيها ما يقارب الـ 0.400 دولار
وتحتل كازاخستان المركز التاسع بسعر 0.409 دولار للتر الواحد.
وفي المركز العاشر توجد دولة تركمانستان بسعر 0.428 دولاراً للتر الواحد