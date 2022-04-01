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© Lebanon24
إقتصاد
العقوبات الأميريكية على روسيا... هل بدأت بالتراجع؟
Lebanon 24
01-04-2022
|
14:00
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ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن واشنطن خففت القيود المفروضة على استيراد الأسمدة المعدنية الروسية من أجل تجنب النقص في هذه المنتجات وتجنب تأثير ذلك على القطاع الزراعي الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية نشر ترخيصا عاما جديدا يحمل تاريخ 24 مارس الجاري، والذي يشطب بشكل فعلي الأسمدة المعدنية الروسية من لائحة العقوبات.
وقد تم إدراج الأسمدة المعدنية الروسية في قائمة المنتجات الحيوية إلى جانب المنتجات الزراعية والأدوية والمنتجات الطبية.
وقالت صحيفة "كوميرسانت"، إن أوروبا والولايات المتحدة تعتمدان بشكل كبير على إمدادات الأسمدة المعدنية من روسيا، فيما الأخيرة قادرة على إعادة توجيه تدفق الأسمدة إلى آسيا في حالة تدهور الوضع.
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرنيا، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو، خاصة في القطاع المصرفي وفي توريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
( نوفوستي)
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