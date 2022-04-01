تراجع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، مسجّلاً ما بين 23650 و23750 ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.