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إقتصاد
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
01-04-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 23800 - 23850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23650 - 23750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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