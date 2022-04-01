دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم، 23800 - 23850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 23650 - 23750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.