لتهدئة الأسواق.. أميركا وحلفاؤها يتفقون على خطوة جديدة

قالت وزارة الصناعة اليابانية، إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، اتفقت الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر، لتهدئة الأسواق المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.وقال هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.وقال للصحفيين: "في ضوء الوضع الحالي.. اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة"