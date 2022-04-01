إقتصاد

لتهدئة الأسواق.. أميركا وحلفاؤها يتفقون على خطوة جديدة

Lebanon 24
01-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-937830-637844540538907789.jpg
Doc-P-937830-637844540538907789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الصناعة اليابانية، إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، اتفقت الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر، لتهدئة الأسواق المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.

وقال هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.

وقال للصحفيين: "في ضوء الوضع الحالي.. اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة"
وأضاف: "ستتم مناقشة التفاصيل بين أمانة وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء"، وذكر أنه يمكن الاتفاق على التفاصيل "خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

وقادت وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة والتي تمثل الدول الصناعية، باستثناء روسيا، أكبر عملية سحب منسق للنفط من الاحتياطيات في تاريخها في الأول من مارس آذار بلغت حوالي 62 مليون برميل، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي نصفها.

ولسد النقص الناجم عن العقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي، أذن الرئيس جو بايدن، الخميس، بالإفراج عن مليون برميل يوميا من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ في ايار.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-04-02
03:05 | 2022-04-02
02:30 | 2022-04-02
02:18 | 2022-04-02
01:13 | 2022-04-02
16:00 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website