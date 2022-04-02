إقتصاد

بعد قرارات بايدن بالسحب...النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

Lebanon 24
02-04-2022 | 08:00
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تراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة 1 نيسان، بعد اتفاق الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامناً مع أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

وخسرت العقود القياسية لخام برنت وخام تكساس الأميركي حوالي 13%، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس الإفراج عن نفط من مخزونات الطوارئ.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.3% إلى 104.39 دولارات للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.01 دولار أو 1% إلى 99.27 دولاراً للبرميل.

وأعلن الرئيس الأميركي أمس سحب مليون برميل نفط يومياً على مدى 6 أشهر بدءاً من مايو، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا الخميس 31 اذار، التزامه بخطط زيادة الإنتاج، والتي تتضمن 432 ألف برميل يومياً في مايو،على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.

وزادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، لكن نمو عدد الحفارات العاملة لا يزال بطيئا مع استمرار الشركات في تحويل الأرباح إلى المساهمين بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط بدلاً من زيادة الانتاج.

وقال بنك J.P.Morgan في مذكرة إنه أبقى توقعاته للأسعار دون تغيير عند 114 دولار للبرميل للربع الثاني و 101 دولار للبرميل في النصف الثاني من 2022.
المصدر: cnbc
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