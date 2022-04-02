دولار السوق الموازية يتراجع.. هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم حيث سجل ما بين 23700 و23750 ليرة للدولار الواحد.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 23800 و23900 لليرة للدولار الواحد.