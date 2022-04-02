إقتصاد

مصر تعلن ارتفاع إيرادات قناة السويس

Lebanon 24
02-04-2022 | 14:00
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قالت هيئة قناة السويس المصرية، السبت، إن القناة سجلت إيرادات بلغت 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أنها "لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية".

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2022 "سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية".

وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري، بلغ 5303 سفينة، مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8 بالمئة.
وزادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 7.4 بالمئة، حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري 313 مليون و300 ألف طن، مقابل 291 مليون و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليون و600 ألف طن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس "حققت خلال الربع الأول من 2022، في الفترة من يناير إلى مارس، زيادة قدرها 20 بالمئة من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة مليار و691 مليون دولار مقابل مليار و409 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال الربع الأول من العام الجاري "رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29.1 بالمئة، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27.2 بالمئة، كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1 بالمئة، وزادت الناقلات بنسبة 6.5 بالمئة.

وأكد رئيس الهيئة أن "ارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية يعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية".
وشدد على "حرص الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه سوق النقل البحري من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية المرنة، تستطيع من خلالها مواكبة المتغيرات السوقية ومراعاة تحقيق مصالح العملاء".

يذكر أن إحصائيات الملاحة بالقناة تواصل تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في معدلات العبور اليومية مع مطلع أبريل الجاري، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال السبت عبور 74 سفينة، كما عبرت القناة الجمعة 80 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 9 مليون طن على مدار اليومين.
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