اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن الاتحاد الأوروبي سيعتمد على الغاز الروسي خلال السنوات الـ 10 القادمة.وقال قالين في تصريح لقناة "تي أر تي" التركية إن "هذه المسألة ستكون آنية في غضون 10 سنوات".وأعاد إلى الأذهان أن الدول الأوروبية كانت تعمل على مشروع "نابوكو" بمثابة البديل لتوريدات الغاز من روسيا.وأشار كذلك إلى أن تركيا وأذربيجان أطلقتا مشروع TANAP للغاز، ويمكن اعتبار توسيعه بديلا للغاز الروسي، مضيفا أنه يمكن توصيل المشروع بمصادر مختلفة عبر الأراضي التركية.ويأتي ذلك على خلفية إعلان العديد من الدول الأوروبية عن سعيها لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي أو التخلص منه، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.( نوفوستي)