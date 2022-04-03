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إقتصاد
أميركا تسمح للشركات الروسية سداد ثمن الطائرات للأجانب بالروبل
Lebanon 24
03-04-2022
|
05:00
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ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما "بشأن الإجراءات المؤقتة للوفاء بالالتزامات المالية في مجال النقل لبعض الدائنين الأجانب"، وتم نشر الوثيقة في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وبموجب المرسوم الجديد فستكون الشركات الروسية قادرة على سداد ثمن الطائرات والدفعات في إطار عقود "الايجار التمويلي" (أو ما يعرف أيضاً بعقد الليزينغ) للدائنين الأجانب من "الدول غير الصديقة" بالعملة الروسية الروبل بعد تحويلها إلى حسابات مفتوحة بالبنوك الروسية.
بعد إنطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا، وبشكل خاص قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى بإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران الروسية.
وردا على هذه الإجراءات العدائية اعتمد مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) قانونا لدعم قطاع النقل الجوي والبحري والنهري والسكك الحديدية والطرق بروسيا في مواجهة تداعيات العقوبات.
( نوفوستي)
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