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إقتصاد
هل تلجأ دول وكالة الطاقة الدولية إلى احتياطاتها النفطية؟
Lebanon 24
03-04-2022
|
08:00
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قررت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أن تلجأ من جديد الى احتياطها النفطي الاستراتيجي لكن بحجم غير معروف، بهدف محاولة خفض أسعار النفط.
وقالت الوكالة في بيان إن أعضاءها قرروا اللجوء من جديد إلى احتياطاتهم النفطية، وأشارت إلى أن التفاصيل ستُعلن "مطلع الأسبوع المقبل".
وأضافت المنظمة (مقرها باريس) أن القرار "يشير إلى التزامها القوي والموحّد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية"، التي تشهد تقلبات كثيرة بتأثير الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن ممثلي أكثر من ثلاثين بلدا عقدوا "اجتماعا طارئا" وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في السوق، وذلك في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة.
وكان بايدن أعلن أمس الخميس أنه سيتم طوال ستة أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط، في سابقة من نوعها. وهو ما يمثّل 180 مليون برميل في المجمل.
وتضم الوكالة الدولية للطاقة 31 عضوا بينها الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية كثيرة (مثل: ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا...).
(أ ف ب)
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