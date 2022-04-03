الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 23700 - 23750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.