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إقتصاد
الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد
Lebanon 24
03-04-2022
|
02:01
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 23700 - 23750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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