إقتصاد

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف ديون تركيا بالعملة المحلية

Lebanon 24
03-04-2022 | 12:00
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أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى الدرجة غير الاستثمارية، مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.

وخفضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى B+ وهي أقل بأربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، فيما أبقت على تصنيف الديون بالعملة الأجنبية عند درجة B+ أيضا.

وأشارت الوكالة إلى أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55% في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
المصدر: العربية
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