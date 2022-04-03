إقتصاد

بعدما افتتح على ارتفاع.. اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
03-04-2022 | 09:40
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يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الاحد بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 23775 - 23825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، على ارتفاع تسعيرة تتراوح ما بين 23750 - 23800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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