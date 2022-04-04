على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين ما بين 23775 و23825 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد ما بين 23700 و23750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

