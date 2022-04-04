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إقتصاد
أزمة الطاقة تتوسع في أوروبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
04-04-2022
|
10:00
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حذر عضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا نيكولاس غونزاليس كاساريس، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على قطاع الصيد الأوروبي بشكل عام، والإسباني بشكل خاص.
وقال البرلماني الأوروبي، إن المحروقات تشكل ما يصل إلى نصف نفقات صناعة الأسماك، وفي ظل تضاعف أسعار الوقود في أوروبا فإن قطاع صيد الأسماك يتأثر بشكل مباشر بأزمة أسعار الطاقة.
وحذر من أن استمرار الزيادات في أسعار الوقود يمكن أن يقوض الأمن الغذائي في بعض المناطق الأوروبية.
وأشار إلى أنه في بداية العام الجاري، ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 63% مقارنة بشهر مارس 2021، ومنذ نهاية فبراير الماضي، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تجاوز سعر برميل النفط مستوى 110 دولارات.
وأوضح البرلماني أنه بعض أساطيل الصيد، بما في ذلك الأساطيل الإسبانية، أعلنت وقف الصيد بسبب ارتفاع أسعار وقود الديزل في ظل ارتفاع المحروقات.
وشدد كاساريس على أن الموارد السمكية هي حلقة وصل مهمة في الأمن الغذائي الأوروبي، وتؤثر تكلفة الوقود على سلاسل التوريد في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وفي هذا الصدد، تساءل السياسي عن الإجراءات التي تخطط المفوضية الأوروبية لاتخاذها للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعارالوقود على صناعة صيد الأسماك.
(RT)
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