الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 23875 - 23925 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23775 - 23825 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.