إقتصاد

إيران تعلن عودة إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات

Lebanon 24
04-04-2022 | 23:36
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أفاد مسؤول ايراني رفيع المستوى أن طاقة إنتاج النفط في البلاد عادت إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل إعادة فرض العقوبات العام 2018 في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.


ونقلت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء عن محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله إن "إنتاج النفط وصل إلى أرقام ما قبل العقوبات، على الرغم من الضغوط الاقتصادية".

وتنخرط إيران حاليا في مفاوضات مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015 النووي الذي من المتوقع أن يمنحها تحفيفا للعقوبات لاستئناف تصدير النفط في مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.


وكانت الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران التي ردت في العام التالي بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
 
وقال خجسته مهر، إن الإنتاج عاد إلى المستوى نفسه الذي كان عليه قبل العقوبات بمعدل 3.8 ملايين برميل يوميا، بعدما كان تراجع بشدة إثر فرض العقوبات.

وأضاف: "نحن الآن في وضع يسمح لنا بمضاعفة صادراتنا"، مشيرا إلى أنه "على صعيد أمن الطاقة، فإن الجمهورية الإسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية".

وذكر المسؤول الإيراني أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، استثمرت 500 مليون دولار لإعادة تأهيل المنشآت النفطية ورفع الإنتاج إلى مستوى ما قبل العقوبات في غضون ستة أشهر.

والجمعة أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن عائدات النفط للعام الأخير الذي انتهى في 20 مارس الماضي وفق التقويم الإيراني، بلغت 18 مليار دولار، أي بزيادة مرتين ونصف المرة عن العام السابق.

وقدرت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير شهري إنتاج إيران من النفط بنحو 2.54 مليون برميل يوميا خلال شهر شباط.
 
المصدر: سكاي نيوز
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