إقتصاد

بعد الحديث عن عقوبات جديدة على روسيا...النفط يرتفع بـ4%

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:00
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قفز النفط يوم الاثنين، حيث أدت ارتفاع وتيرة القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الضغط على الدول الأوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، مما أثار مخاوف جديدة من المشاركين في السوق بشأن تقلص الإمدادات.

وأنهى خام برنت القياسي العالمي التداول عند 107.53 دولارًا بزيادة 3.01%، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على مكاسب بنحو 4.04%، مرتفعًا عند 103.28 دولار.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنصاره "سيشعرون بعواقب الأحداث في بوتشا".

مُضيفًا أن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات ضد موسكو في الأيام المقبلة، رغم أن توقيت الحزمة الجديدة ومدى وصولها غير واضحين.

كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض عقوبات على النفط والفحم، مضيفًا أن هناك "أدلة واضحة جدًا تشير إلى جرائم حرب" من قبل القوات الروسية.

وانخفض النفط الخام بنحو 13% الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن إطلاق قياسي لاحتياطيات النفط الأميركية.

و كتب كارستن فريتش من Commerzbank في تقرير: "من المرجح أن يضمن الإطلاق الهائل لمليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر في الولايات المتحدة وحدها أن سوق النفط لم يعد يعاني من نقص حاد في المعروض في الربعين الثاني والثالث".
المصدر: CNBC
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