إقتصاد

إيلون ماسك يضيف أكثر من 15 مليار دولار إلى ثروته في ليلة.. هذا ما فعله!

Lebanon 24
05-04-2022 | 05:00
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أضاف الملياردير المؤسس لشركة تسلا، إيلون ماسك، أكثر من 15 مليار دولار إلى ثروته أمس، والتي اقتربت من حاجز 300 مليار دولار.

وجاء ارتفاع ثروته بعد استحواذه على حصة 9.2% من منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليصبح أكبر مساهمي الشركة، متفوقاً على مؤسسها ورئيسها التنفيذي، جاك دورسي.

ويمتلك ماسك 73.5 مليون سهم في "تويتر"، بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار بناءً على سعر إغلاق يوم الجمعة، وهي الحصة التي جمعها خلال النصف الثاني من آذار الماضي.
 
ومع الكشف عن حصته الجديدة، ارتفعت أسهم "تويتر" بنسبة 28% خلال جلسة واحدة، لتضيف أكثر من 800 مليون دولار إلى ثروته بعد الإفصاح عنها يوم الاثنين.

ولم يكن هذا هو السبب وراء ارتفاع قيمة ثروته بنحو 15.3 مليار دولار خلال يوم الإثنين فقط، إذ ارتفع سهم شركة تسلا بأكثر من 5.6% ليتجاوز سعره 1145 دولارا، والتي يمتلك ماسك حصة فيها تزيد عن 20%.

وبلغت ثروة ماسك 288 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، موسعاً الفارق مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، إلى 95 مليار دولار.
المصدر: العربية
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