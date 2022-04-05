ارتفاع طفيف للدولار...هذا ما سجله الدولار صباحا

افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ، مسجّلاً ما بين 24000 و24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 23900 - 23950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.