23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
05-04-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24025 - 24075 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
05/04/2022 20:28:15
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
05/04/2022 20:28:15
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
05/04/2022 20:28:15
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الاسبوع.. هذه تسعيرة الدولار الصباحيّة في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الاسبوع.. هذه تسعيرة الدولار الصباحيّة في السوق الموازية
05/04/2022 20:28:15
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
"أوراق نقديّة جديدة" تظهر في لبنان.. ماذا حصل مؤخراً في سوق الدّولار؟
Lebanon 24
"أوراق نقديّة جديدة" تظهر في لبنان.. ماذا حصل مؤخراً في سوق الدّولار؟
14:06 | 2022-04-04
04/04/2022 02:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!
Lebanon 24
لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!
15:44 | 2022-04-04
04/04/2022 03:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
Lebanon 24
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
08:00 | 2022-04-05
05/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
01:02 | 2022-04-05
05/04/2022 01:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!
Lebanon 24
تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!
01:22 | 2022-04-05
05/04/2022 01:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2022-04-05
"بلومبرغ" تكشف عن خطط صينية لشراء الغاز الروسي بأسعار مغرية
12:00 | 2022-04-05
هل يدخل العالم في أزمة غذائية في الخريف المقبل؟
11:52 | 2022-04-05
بوشكيان: الصناعات الغذائية اللبنانية تحمل شهادة اعتراف وطنية ودولية
10:00 | 2022-04-05
تدفق الأموال الى روسيا... أرقام قياسية غير معتادة
08:53 | 2022-04-05
الأمم المتحدة: دعمنا للوقود في لبنان بلغ نهايته
08:00 | 2022-04-05
بعد الحديث عن عقوبات جديدة على روسيا...النفط يرتفع بـ4%
فيديو
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
05/04/2022 20:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact