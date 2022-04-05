كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24025 - 24075 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.