21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بوشكيان: الصناعات الغذائية اللبنانية تحمل شهادة اعتراف وطنية ودولية
Lebanon 24
05-04-2022
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط وعضو النقابة عدنان عطايا، وبحثوا في "وضع الصناعات الغذائية ومدى تقدمها وتوسعها وزيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية والتنافسية".
وكان هناك ارتياح لالتزام أصحاب المصانع بمبادىء الانتاج الجيد GMP، وتأدية مراقبي ومهندسي وزارة الصناعة دورهم الرقابي على صعيد سلامة الغذاء في مصانع الغذاء، والالتزام بشروط الترخيص الصناعي.
وأعلن بوشكيان أن "الصناعات الغذائية اللبنانية تحمل شهادة اعتراف وتقدير وطنية ودولية بجودتها ونوعيتها وميزتها، وذلك بفضل تحديث أصحاب هذه المصانع آلاتهم، وتدريب فرقهم العاملة، والالتزام بمعايير عالية، والتدقيق بالنظافة، والاهتمام بكامل عملية الانتاج، والحرص على اختيار أجود أنواع المواد الأولية، والتبريد والحفظ والتعبئة والتغليف والتسويق".
وأوضح أن "النجاح يعود أيضاً الى التكامل بين وزارة الصناعة والجمعية والنقابة والصناعيين الحريصين على ديمومة مصالحهم ومؤسساتهم وتطويرها".
تابع
الأكثر قراءة
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
Lebanon 24
رياح الخماسين تضرب لبنان.. تحذيرات من الامراض وتنبهوا لهذه العوارض الصحية
08:00 | 2022-04-05
05/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يتبخّر بسرعة من السيارات؟ هذه هي الأسباب
Lebanon 24
البنزين يتبخّر بسرعة من السيارات؟ هذه هي الأسباب
23:11 | 2022-04-04
04/04/2022 11:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
Lebanon 24
"شاب متل القمر"... وفاة نقيب في الجيش من بلدة جبيلية (صورة)
01:02 | 2022-04-05
05/04/2022 01:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!
Lebanon 24
تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!
01:22 | 2022-04-05
05/04/2022 01:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بالأرقام والأسماء.. هذه نتيجة الانتخابات في الشوف - عاليه
Lebanon 24
سيناريو بالأرقام والأسماء.. هذه نتيجة الانتخابات في الشوف - عاليه
04:00 | 2022-04-05
05/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-04-05
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-05
ألمانيا تستبعد فرض حظر على الغاز
13:00 | 2022-04-05
"بلومبرغ" تكشف عن خطط صينية لشراء الغاز الروسي بأسعار مغرية
12:00 | 2022-04-05
هل يدخل العالم في أزمة غذائية في الخريف المقبل؟
10:00 | 2022-04-05
تدفق الأموال الى روسيا... أرقام قياسية غير معتادة
09:45 | 2022-04-05
كم بلغ الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
فيديو
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
06/04/2022 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
06/04/2022 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
06/04/2022 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact