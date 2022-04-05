إقتصاد

الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين..اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-04-2022 | 23:27
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سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخرايار 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5 بالمئة عند 99.498 .

وصعد الدولار 0.7 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين. وفي 28 اذار قفز الدولار إلى 125.11 ين وهو أعلى مستوى منذ اب 2015 .

ومن ناحية أخرى وجد اليورو صعوبة وسط مخاوف بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية. وتراجعت العملة الأوروبية 0.6 بالمئة إلى 1.0901 دولار، مجارية مستواها المنخفض الذي سجلته في 14 مارس.

وقبل أيام قليلة وسط تزايد التفاؤل بشأن نهاية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، سجل اليورو أعلى مستوى في شهر عند 1.1185 دولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7752 دولار أميركي في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6937 دولار أميركي.
المصدر: سكاي نيوز
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