24
o
بيروت
34
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بنك التسويات الدولية: العالم على أعتاب حقبة تضخمية جديدة
Lebanon 24
06-04-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر رئيس بنك التسويات الدولية من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة كوفيد-19 العولمة إلى الوراء.
ويعني الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60 بالمئة تقريبا من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم على أساس سنوي فوق خمسة بالمئة، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، في حين أنه فوق سبعة بالمئة في أكثر من نصف العالم النامي.
وقال أوجستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، الثلاثاء "إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة."
وأضاف قائلا "نحتاج للانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري.. إذا كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها."
وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى تضخم فوق 4.5 بالمئة في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين وفوق 3.5 بالمئة في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى.
وقال "في الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب."
وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلا "المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية."
"كثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات في جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر."
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. خبرٌ جديد عن "إشتراك الموتور"
13:41 | 2022-04-05
05/04/2022 01:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!
Lebanon 24
بعد أكثر من سنة على مغادرته القناة... مذيعة الـ"أم تي في" تنشر صورة مع زميلها السابق الشهير!
08:33 | 2022-04-05
05/04/2022 08:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
جنون طقس نيسان: أمطار بعد حرارة الـ 30 درجة.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
00:30 | 2022-04-06
06/04/2022 12:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حلب تغرق في الظلام.. "الواقع المر" دفع السوريين لبدائل قديمة
Lebanon 24
حلب تغرق في الظلام.. "الواقع المر" دفع السوريين لبدائل قديمة
14:00 | 2022-04-05
05/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكالٌ جديد في طرابلس والجيش يتدخّل.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
اشكالٌ جديد في طرابلس والجيش يتدخّل.. إليكم تفاصيل ما حصل
14:20 | 2022-04-05
05/04/2022 02:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2022-04-06
بعد الضغوط على "غازبروم"...بوتن يهدد بإجراءات انتقامية
06:51 | 2022-04-06
هذا ما قاله وزير الشؤون الاجتماعيّة عن برنامج "أمان" والبطاقة التمويلية
06:10 | 2022-04-06
وزير الزراعة: العمل جار لتطبيق خطة الوزارة للنهوض بقطاع القمح في لبنان
02:46 | 2022-04-06
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
23:27 | 2022-04-05
الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين..اليكم التفاصيل
14:00 | 2022-04-05
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافسة لأفضل المركبات الكهربائية المتطورة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-04-05
06/04/2022 15:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
06/04/2022 15:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
06/04/2022 15:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact