تراجع ملحوظ في الاقتصاد السويدي

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء المركزي بالسويد أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 0.8% في فبراير من هذا العام، مقارنة بالشهر الذي سبقه (يناير 2022).وقالت الخبيرة الاقتصادية، ندى شهبازي: "تباطأ النشاط الاقتصادي في فبراير (2022). ويلاحظ انخفاض طفيف للشهر الثاني على التوالي".لكن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسويد في شهر فبراير الماضي بنسبة 2.5%.ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع مؤشر تكلفة الإنتاج لقطاع الأعمال بأكمله وانخفض بنسبة 0.9% في فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022.( تاس)