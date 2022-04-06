إقتصاد

تراجع ملحوظ في الاقتصاد السويدي

Lebanon 24
06-04-2022 | 10:00
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أظهرت بيانات هيئة الإحصاء المركزي بالسويد أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 0.8% في فبراير من هذا العام، مقارنة بالشهر الذي سبقه (يناير 2022).

وقالت الخبيرة الاقتصادية، ندى شهبازي: "تباطأ النشاط الاقتصادي في فبراير (2022). ويلاحظ انخفاض طفيف للشهر الثاني على التوالي".

لكن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسويد في شهر فبراير الماضي بنسبة 2.5%.

ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع مؤشر تكلفة الإنتاج لقطاع الأعمال بأكمله وانخفض بنسبة 0.9% في فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022.

( تاس) 
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