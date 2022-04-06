إقتصاد

روسيا تسدد ديونها بالروبل

Lebanon 24
06-04-2022 | 14:00
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أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم، أنها سددت بالعملة الروسية الروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، وذلك بعدما رفض مصرف مراسل أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.

وبذلك تكون روسيا قد سددت للمرة الأولى ثمن قروض أجنبية بالعملة الروسية، وأكدت من خلال الخطوة التزامها الوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من القيود الغربية (عقوبات)، وروسيا من خلال الخطوة قد تجنبت التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة الروسية فقد تم سداد مبلغ بقيمة 649.2 مليون دولار لمقرضين أجانب بالعملة الروسية، وذكرت الوزارة، أن روسيا لأول مرة سددت سندات يوروبوند (دولية) "روسيا-2022" و "روسيا-2042" لحامليها الأجانب بالروبل بعد أن رفض بنك أجنبي تنفيذ أوامر بالعملة الأجنبية.

وأشارت الوزارة الروسية في البيان إلى أن عملية السداد تمت يوم الاثنين الماضي بتاريخ 4 أبريل 2022.

وخلال الأسبوع الجاري قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها منعت سداد مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية، وتحديدا تم حظر سداد المدفوعات من الحسابات الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وعلى الرغم من العقوبات التي طالت احتياطيات روسيا الدولية، واصلت موسكو سداد خدمة ديونها لسندات دولية مقومة بعملات أجنبية.

( تاس) 
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