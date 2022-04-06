سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 24150 - 24200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24080 - 24130 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.