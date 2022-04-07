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إقتصاد
النفط يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
07-04-2022
|
01:36
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ارتفعت العقود الآجلة للنفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع لامسته في الجلسة السابقة بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنّها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شحّ المعروض تهيمن على توقعات السوق.
وارتفعت عقود "برنت" 1,48 دولار أو 1,5 في المئة إلى 102,55 دولار للبرميل.
وزادت عقود الخام الأميركي 1,26 دولار، أو 1,3 في المئة، إلى 97,49 دولاراً للبرميل.
وخسر الخامان القياسيان أكثر من خمسة في المئة في الجلسة السابقة، وسجّلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 من آذار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنّ دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادّة في الأسعار. وبحسب مصدرين مطلعين فإنّ الرقم سيشمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيحية في الولايات المتحدة. ويشكّل ذلك التعهد جزءاً من إعلان أميركي سابق عن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات.
لكن محللين وتجاراً قالوا إنّه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط تظلّ الإمدادات شحيحة.
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