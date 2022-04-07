بريطانيا تقرر وقف وارداتها من الفحم والنفط الروسي حتى هذا الموعد!

أعلنت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية وقف جميع واردات البلاد من الفحم والنفط الروسي بنهاية 2022، كما أشارت إلى أنه سيتم إنهاء مشتريات الغاز الروسي في أقرب وقت ممكن.وقالت تراس الأربعاء 6 نيسان، إن بريطانيا قررت أيضاً حظر واردات الحديد والصلب من روسيا، وذلك رداً على الحرب الراهنة بين البلدين.وتضمنت القرارات الصادرة اليوم تجميد أصول مصرف Sberbank أكبر بنك روسي، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأربعاء 6 نيسان، عقوبات جديدة على روسيا تستهدف بنكي Sberbank و Alfa Bank الروسيين.