ما هي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة؟ خبير اقتصادي يشرحها

أوضح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث إلى صوت كل لبنان، أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا بموافقة الحكومة، مرجّحاً عدم اجتماعها لإقرار هذا الاتفاق، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه من الممكن أن يحصل اتفاق بين الوفد المفاوض وصندوق النقد.وأكد عجاقة أن الطريق طويلة لاسيما أن هناك شروطاً جوهرية، والاتفاق الأولي هو تفصيل صغير، مشيراً إلى وجود ثماني مراحل في آلية التعاطي مع صندوق النقد ونحن لا نزال في المرحلة الثالثة.ولفت عجاقة إلى أنّ الإصلاحات مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية، فهناك مشاريع قوانين عدة يجب إقرارها من بينها "الكابيتال كونترول" والموازنة العامة واستقلالية القضاء، بالإضافة إلى العملية الإصلاحية في قطاع الكهرباء، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة تكمن في وجود أكثريّة نيابية لديها رؤية اقتصادية موحّدة.ورأى عجاقة أننا متّجهون إلى مرحلة سوداوية لأن مصرف لبنان يستنزف احتياطاته وفي حال عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ هذه الاحتياطات ستنخفض وسنصل إلى مرحلة نقص في عدد من المواد والأدوية والمحروقات.