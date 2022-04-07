دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 23900 - 24000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24225 - 24275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.