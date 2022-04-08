إقتصاد

وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا

Lebanon 24
08-04-2022 | 08:00
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أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع الخميس 7 نيسان، بدعم من صعود أسهم مايكروسوفت وتسلا وأبل، بينما ينصب تركيز المستثمرين على الحرب في أوكرانيا وإجراءات أقوى قد يقدم عليها مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتعرضت أسهم النمو الضخمة لضغوط هذا الأسبوع بعد تعليقات صناع السياسة الفدرالية ومحضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي في مارس الذي أشار إلى إزالة سريعة لإجراءات التحفيز التي تم وضعها أثناء جائحة كورونا.

وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر الأربعاء 6 نيسان، أن مسؤولي السياسة النقدية وافقوا على اقتطاع ما يصل إلى 95 مليار دولار شهرياً من حيازات البنك من الأصول حتى في الوقت الذي خففت فيه الحرب في أوكرانيا أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ 2018.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.83 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 4498 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 5.78 نقطة أو 0.04% إلى 13894 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أيضاً 93.50 نقطة أو 0.27% إلى 34590 نقطة.
المصدر: cnbc
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