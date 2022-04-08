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إقتصاد
تراجع ملحوظ للدولار...هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
08-04-2022
|
02:11
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افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ، ما بين 23700 و23750 ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين
23900 - 24000
ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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