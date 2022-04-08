إقتصاد

تراجع ملحوظ للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:11
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افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ، ما بين  23700 و23750  ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 23900 - 24000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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