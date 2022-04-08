تراجع ملحوظ للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة ، ما بين 23700 و23750 ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 23900 - 24000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.