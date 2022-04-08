إقتصاد

العقوبات الأميريكية تصل الى عالم الالماس

Lebanon 24
08-04-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-940100-637850123325476389.jpg
Doc-P-940100-637850123325476389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا أثرت على أكبر منتج للماس في العالم، إذ طالت شركة "ألروسا" الروسية لإنتاج الألماس المملوكة للدولة الروسية.

والقيود الأمريكية الجديدة على "ألروسا" توسع العقوبات المفروضة سابقا على زيادة رأس المال، وتنطوي العقوبات الجديدة على تجميد الممتلكات والأصول المالية للشركات والأفراد المرتبطين بالشركة في الولايات المتحدة.

بالإضافة لشركة "ألروسا" طالت العقوبات الأمريكية الجديدة 8 شخصيات و29 هيئة في روسيا بسبب "ارتباطهم بشركة بناء السفن المتحدة".

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن العقوبات تم فرضها على عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، ومنها "أدميرالتيسكيه فيرفي" ومصنع "يانتار" وغيرهما ومكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا "ألماز" و"روبين" ومصنع "بالتيسكي".

وفرضت الدول الغربية عدة عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، وفي ظل ذلك أعلنت بعض الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-04-08
14:00 | 2022-04-08
12:00 | 2022-04-08
10:45 | 2022-04-08
09:45 | 2022-04-08
08:00 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website