مشارع مختلفة قيد الدراسة بين روسيا والصين... اليكم التفاصيل

أشار رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إلى أن روسيا تدرس مد الطريق السريع "موسكو - قازان - يكاترينبرغ" (M12) إلى مدينة نوفوسيبيرسك الروسية ومنها إلى منغوليا والصين.وقال ميشوستين، في كلمة خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي "الدوما" اليوم الخميس: "لقد بدأنا بالفعل بتنفيذ مشروع كبير للبنية التحتية بين الشرق والغرب بطول إجمالي يزيد عن 1600 كيلومترا، وهو بناء طريقين سريعين. نحن ندرس إمكانية الإطلاق المرحلي للأقسام الأولى من طريق موسكو - قازان بالفعل في العامين الحالي والمقبل. بالنسبة لطريق موسكو - يكاترينبورغ، يجري حاليا تصميم وإعداد المنطقة، لكننا سننتقل هذا العام إلى البناء على نطاق واسع. ندرس أيضا تطوير الطريق المؤدي إلى نوفوسيبيرسك مع إمكانية الوصول إلى منغوليا والصين".ويتم تنفيذ مشروع إنشاء الطريق السريع M12 السريع بواسطة شركة "أفتودور" الحكومية، ويبلغ إجمالي طول طريق موسكو - نيجني نوفغورود - قازان - يكاترينبورغ حوالي 1.6 ألف كيلومتر، منها 800 كيلومتر من موسكو إلى قازان.ومن موسكو إلى قازان من المخطط إنشاء طريق سريع بطول 811 كم بحلول العام 2024. وفي مارس الماضي صرح مصدر في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن تكلفة بناء M12 من موسكو إلى قازان تقدر بنحو 631.2 مليار روبل، منها 150 مليار روبل سيتم تمويلها من صندوق الرفاه الوطني.( إنترفاكس)