إقتصاد

كوريا الجنوبية تفرج عن 7 مليون برميل من احتياطي النفط

Lebanon 24
08-04-2022 | 07:48
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صرحت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن البلاد قررت الإفراج عن 7.23 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بالإضافة إلى تعهدها الأخير بالإفراج عن 4.42 مليون برميل، لدفع تراجع أسعار الطاقة المرتفعة في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن 31 دولة عضو وافقت الأسبوع الماضي على تحرير 120 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الطارئ، بعدما اتُخذ قرار مماثل الشهر الماضي بالإفراج عن 60 مليون برميل استجابة لـ"إجهاد أسواق النفط الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا".
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول، إنه بعد مشاورات مع الدول، تم تحديد الكمية الخاصة بكوريا الجنوبية عند 7.23 مليون برميل، وهو الحجم الأكبر الذي تفرج عنه البلاد حتى الآن في مثل هذه التحركات الدولية.
وأضافت أن الولايات المتحدة تعهدت بالإفراج عن حوالي 60.65 مليون برميل، وهو ما يمثل حوالي نصف الإجمالي، وتعد كوريا الجنوبية هي ثالث أكبر مساهم هذه المرة.
وقد وصلت أسعار خام دبي، الخام القياسي لكوريا، إلى 103.79 دولار للبرميل أمس الأول الأربعاء، مقارنة بـ 77.12 دولار في نهاية العام الماضي. كما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع أسعار خام برنت القياسي الدولي إلى 101.07 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 77.78 دولار في 31 كانون الثاني الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، إن "القرار يهدف إلى السعي لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة في الداخل والخارج على حد سواء لتقليل العبء على شعبنا والاقتصاد وسط الأزمة الأوكرانية التي طال أمدها وارتفاع أسعار الطاقة".
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