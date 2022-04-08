الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 23850 - 23900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 23700 - 23750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.