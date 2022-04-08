بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23850 - 23900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 23900 - 23950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.