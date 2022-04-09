بسبب توقف نشاطها في روسيا... "فولفو" ترصد مخصصات بـ423 مليون دولار

قالت شركة "فولفو" (Volvo AB) إن الحرب الروسية في أوكرانيا أجبرتها على رصد مخصصات بقيمة 4 مليارات كرونة سويدية (423 مليون دولار) في الربع الأول، ما سيكون له تأثير سلبي على الدخل التشغيلي.



وقالت الشركة السويدية لصناعة الشاحنات إن جميع وحدات المبيعات والخدمة والإنتاج في روسيا متوقفة منذ بدء الحرب وفرض العقوبات على موسكو.