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إقتصاد
الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
09-04-2022
|
02:01
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 23950 - 24000 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 23900 - 23950 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.
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الدولار
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