الدولار يفتتح على ارتفاع... هذه تسعيرته صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 23950 - 24000 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 23900 - 23950 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.