إقتصاد

المركزي الروسي يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:00
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أعلن البنك المركزي الروسي، أنه سيسمح مجددا اعتبارا من 18 نيسان ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع اذار إثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي في بيان، إن المصارف الروسية "يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 نيسان 2022"، موضحا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارا من نيسان. 

مع ذلك، أتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة.

وأعلنت القيود الصارمة على التعاملات بالعملات الأجنبية في روسيا مع تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملات الغربية.


 
المصدر: العربية
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