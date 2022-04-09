بعدما افتتح على ارتفاع.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، بتسعيرة تتراوح ما بين 23825 - 23875 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.



بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحاً على تسعيرة تتراوح ما بين 23950 - 24000 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.