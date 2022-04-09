إقتصاد

بعدما افتتح على ارتفاع.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
09-04-2022 | 09:50
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يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، بتسعيرة تتراوح ما بين 23825 - 23875 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباحاً على تسعيرة تتراوح ما بين 23950 - 24000 ليرة لبنانيّة لكل دولار أميركي.
 
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