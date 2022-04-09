إقتصاد

كم سجل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 12:56
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 23950 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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