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إقتصاد
كم سجل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
09-04-2022
|
12:56
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 23950 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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