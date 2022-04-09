إقتصاد

روسيا: الاتحاد الأوروبي أغلق الحدود أمام بعض مركبات الشحن المسجلة في روسيا

Lebanon 24
09-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-940627-637851436843352654.jpg
Doc-P-940627-637851436843352654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت هيئة الجمارك الروسية السبت 9 نيسان، إن دول الاتحاد الأوروبي التي لها حدود مشتركة مع روسيا وروسيا البيضاء منعت بعض شاحنات البضائع المسجلة في البلدين من دخولها منذ يوم الجمعة بسبب العقوبات.

وأقر الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم الجمعة 8 نيسان، عقوبات جديدة على روسيا من بينها حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات في الوقت الذي تمنع فيه أيضاً السفن والشاحنات الروسية من الوصول إلى أراضي الاتحاد.

وقالت هيئة الجمارك الروسية إنه لن يكون بإمكان المركبات المستخدمة كوسائل نقل دولية وتحمل لوحات أرقام من روسيا وروسيا البيضاء نقل البضائع إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "وفقاً للمعلومات المتاحة فإن القيود لا تسري حتى الآن على الشحنات البرية التي تنقل منتجات صيدلانية وطبية وغذائية وزراعية بما في ذلك القمح وكذلك نقل الطاقة والمعادن غير الحديدية والأسمدة".
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-04-10
02:26 | 2022-04-10
23:33 | 2022-04-09
14:00 | 2022-04-09
12:56 | 2022-04-09
12:00 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website