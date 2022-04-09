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إقتصاد
روسيا: الاتحاد الأوروبي أغلق الحدود أمام بعض مركبات الشحن المسجلة في روسيا
Lebanon 24
09-04-2022
|
23:00
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قالت هيئة الجمارك الروسية السبت 9 نيسان، إن دول الاتحاد الأوروبي التي لها حدود مشتركة مع روسيا وروسيا البيضاء منعت بعض شاحنات البضائع المسجلة في البلدين من دخولها منذ يوم الجمعة بسبب العقوبات.
وأقر الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم الجمعة 8 نيسان، عقوبات جديدة على روسيا من بينها حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات في الوقت الذي تمنع فيه أيضاً السفن والشاحنات الروسية من الوصول إلى أراضي الاتحاد.
وقالت هيئة الجمارك الروسية إنه لن يكون بإمكان المركبات المستخدمة كوسائل نقل دولية وتحمل لوحات أرقام من روسيا وروسيا البيضاء نقل البضائع إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأضافت "وفقاً للمعلومات المتاحة فإن القيود لا تسري حتى الآن على الشحنات البرية التي تنقل منتجات صيدلانية وطبية وغذائية وزراعية بما في ذلك القمح وكذلك نقل الطاقة والمعادن غير الحديدية والأسمدة".
المصدر: CNBC
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