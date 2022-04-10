إقتصاد

انخفاض أسعار تصدير الذرة الأوكرانية مع إغلاق الموانئ بسبب الحرب

Lebanon 24
10-04-2022 | 05:00
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قالت شركة الاستشارات الزراعية APK inform السبت 9 أبريل، إن أسعار تصدير الذرة الأوكرانية تراجعت بسبب المخزونات الكبيرة والطلب المحدود على الحبوب التي لا يمكن تصديرها إلا عن طريق السكك الحديدية عبر الحدود الغربية لأوكرانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتادت أوكرانيا، أحد أكبر موردي الحبوب في العالم، على شحن معظم سلعها الزراعية عبر موانئ البحر الأسود، ولكن مع اندلاع الحرب على امتداد سواحلها تدافع التجار لنقل المزيد من الحبوب عن طريق السكك الحديدية.

وقالت شركة الاستشارات في تقرير "واصلت الفوائض الكبيرة في الذرة وارتفاع العرض مقابل الطلب ضغوطها على الأسعار".

وأضافت الشركة أن أسعار الذرة عند الطلب مع التسليم من أبريل إلى مايو تراوحت بين 240 و250 دولاراً للطن للتسليم على الحدود البولندية، بانخفاض يصل إلى 15 دولاراً للطن عن أسعار الأسبوع السابق.

كما انخفضت أسعار الطلب على الذرة على الحدود مع سلوفاكيا إلى ما يتراوح بين 245 دولاراً و260 دولاراً للطن، في حين تراوح سعر التسليم إلى ميناء كونستانتا في رومانيا بين 300 دولار و315 دولاراً للطن.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إن مخزون الذرة في البلاد بلغ حوالي 13 مليون طن في نهاية مارس، مع تصدير 300 ألف طن فقط من الحبوب خلال الشهر.
المصدر: CNBC
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